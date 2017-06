Überstundenausgleich

In der Regel müssen Überstunden ausgeglichen werden – finanziell oder mit mehr Freizeit. „Ein Überstundenausgleich ist oft tariflich geregelt. Ob Überstunden in Freizeit oder Geld ausgeglichen werden, ist jedoch Unternehmenssache“, sagt Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner. Mit rund 57 Prozent erhalten Beschäftigte in der Maschinenbaubranche am häufigsten einen finanziellen Überstundenausgleich. An zweiter Stelle folgt das Hotel- und Gastronomiewesen: Rund 53 Prozent der untersuchten Arbeitsverhältnisse erhalten eine Kompensation.