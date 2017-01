Die Bundesregierung will den Unternehmen größere Transparenz bei der Bezahlung ihrer Beschäftigten verordnen, um den Lohnabstand von Frauen zu verringern. "Das ist ein ganz wichtiges Gesetz für die Schließung der Lohnlücke", sagte Familienministerin Manuela Schwesig (SPD). Nach über einem Jahr Streit passierte der Gesetzentwurf das Kabinett. Schwesig setzt auf eine Verabschiedung im Bundestag noch vor der Wahl im Herbst. Etwa 14 Millionen Beschäftigte in den Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern erhalten ein Auskunftsrecht, was eine vergleichbare Gruppe des anderen Geschlechts verdient. Die Arbeitgeber halten das Vorhaben für überflüssig. Gewerkschaften und der Linkspartei gehen die Vorschläge dagegen nicht weit genug.

"Es geht nicht darum, den Lohnzettel des Kollegen einzusehen", sagte Schwesig. "Es geht darum, mit einem Tabu zu brechen: Über Geld redet man nicht." Sie verwies darauf, dass Frauen im Jahr 2015 nach Angaben der Statistiker im Schnitt 21 Prozent weniger verdienten als Männer. Wenn man berücksichtigt, dass sie öfter Teilzeit arbeiten, seltener in Führungspositionen aufsteigen und stärker in sozialen Berufen mit geringeren Verdiensten arbeiten, beträgt die Lücke noch sieben Prozent.