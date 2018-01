Nach dem Sturm "Friederike" kämpfen Pendler noch mit Bahn-Verspätungen und Staus. Psychologin Anne Marit Wöhrmann erklärt, wie sich Unwägbarkeiten beim Pendeln auf die Gesundheit auswirken und was gegen Stress hilft.

Frau Wöhrmann, nach einem Unwetter wie Friederike sind die Zugstrecken beschädigt und die Autobahnen verstopft. Für die mehr als 18 Millionen Pendler in Deutschland sind da Verspätungen programmiert. Sollten sich Pendler an so einem Tag den Weg zur Arbeit überhaupt antun?

Nach einem Sturm wie dem gestrigen ist abzusehen, dass man lange unterwegs ist. Und ganz ungefährlich ist das Reisen in einer solchen Situation auch nicht. Insofern ist es empfehlenswert, dem Arbeitgeber darum zu bitten, von Zuhause aus arbeiten zu dürfen oder sich zur Not einen Tag Urlaub zu nehmen, um sich dem nicht aussetzen zu müssen. Nun hat diese Möglichkeit nicht jeder. Tausende Pendler in Bahn und Auto ärgerten sich am Freitag über stundenlange Verspätungen und Staus. Was haben solche Verzögerungen für Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit?

Die Auswirkungen können ganz unterschiedlich sein, das kommt auf die Umstände an. Wer Gleitzeit hat, kommt mit Verspätungen besser zurecht. Habe ich beispielsweise morgens einen Termin, führen schon kleine Verspätungen zu sehr viel Stress. Wer mit Ärger vom Arbeitgeber rechnen muss, wenn er zu spät kommt, der kommt um starke Stressreaktionen nicht herum.

Wie äußern sich solche Stressreaktionen?

Beispielsweise steigt der Blutdruck, der Puls ist erhöht, die Atmung geht schneller oder es kommt zu Muskelzucken. Man wird unruhig, gereizt oder kann sich nicht mehr konzentrieren. In solchen Fällen kommt man schon völlig durch den Wind bei der Arbeit an und befürchtet, dass das, was man sich für den Tag vorgenommen hat, nicht klappt. Hinzu kommt, dass Verspätungen auch Auswirkungen auf die Psyche haben können. Wenn ich etwa wegen einer Verspätung länger arbeiten muss und deswegen eine Verabredung mit Freunden am Abend absagen muss, kann das sehr auf die Stimmung drücken.

Zur Person Anne Marit Wöhrmann Dr. Anne Marit Wöhrmann ist Mitautorin des Arbeitszeitreports der Bundeanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Sie ist Diplom-Psychologin und hat in Wirtschaftspsychologie promoviert.

Geht eine höhere Pendeldauer mit mehr Stress einher?

Wir haben eine Befragung mit 20.000 Erwerbstätigen in Deutschland durchgeführt, in der wir unter anderem gefragt haben, wie lange die Personen am Tag unterwegs sind. Etwa die Hälfte der Pendler braucht für die Hin- und Rückfahrt maximal 30 Minuten, also 15 Minuten pro Strecke. Ein Drittel ist zwischen einer halben und einer Stunde am Tag unterwegs. Jeder Sechste braucht mehr als eine Stunde am Tag. Zudem haben wir abgefragt, wie müde, erschöpft oder leistungsfähig sich die Personen fühlen.

So wird Pendeln erträglicher Regeln vereinbaren Regeln Sie den Umgang mit Verspätungen, fragen Sie nach Heimarbeit und Gleitzeit.

Probleme klären Klären Sie familiäre Probleme am Feierabend. Genießen Sie das Wochenende.

Beine hochlegen Nicht am Wochenende nachholen, was unter der Woche wegen des Pendelns liegen geblieben ist. Erholen Sie sich lieber.

Augen schließen Schalten Sie ab – vor allem Laptop und Smartphone. Hören Sie Musik.