Kaymak orientiert sich an meinem Lebenslauf, ihr fällt mein Praktikum bei einem Logistikunternehmen auf. Ob ich mir das noch mal vorstellen könnte? Ich winke ab. „Dann versuchen Sie es doch mal in der Personalabteilung eines Unternehmens“, sagt Kaymak. In den folgenden Minuten erwähnt sie verschiedene Arbeitgeber: die Unternehmensberatung McKinsey, die EU-Kommission, den Pharmakonzern Bayer. Doch bevor ich mich dort bewerbe, solle ich mich selbst hinterfragen, sagt Kaymak. „Finden Sie heraus, welche Werte und Zielvorstellungen Ihnen im Leben wichtig sind.“ Was treibt mich an, was motiviert mich? Was will ich erreichen?