2008: Das dritte Werk eröffnet, nachdem Rational schon seit zwei Jahren mehr als 1.000 Mitarbeiter hat. Siegfried Meister, der sich am Firmensitz auch für Kulturveranstaltungen wie ein Orgel-Festival engagiert, wird Ehrenbürger von Landsberg und erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande.

2018: Heute ist Peter Stadelmann Chef des Dampfgarer-Produzenten. Stadelmann selbst gehört seit 2012 dem Rational-Vorstand an, seit 2014 als Chef. Zuvor arbeitete er 20 Jahre in der Management-Theorie am Malik Management Zentrum in St. Gallen. Stadelmann verspricht den Anlegern Kontinuität: „Eine grundsätzliche Richtungsänderung wird es nicht geben“, sagte er kürzlich dem Handelsblatt. „Wir schulden es Herrn Meister, das Unternehmen in seinem Sinne weiterzuführen.“