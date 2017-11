Wer sich nicht klonen kann, sollte Aufgaben abgeben (lernen). Egal ob Bürotiger, Bankvorstand oder Bäckermeister, irgendwann kommt fast jeder an den Punkt, nicht mehr alles alleine erledigen zu können. Doch delegieren oder das einfachere „Aufgaben abgeben“ will gelernt sein. Sonst wird der Job womöglich nicht im Sinne des Abgebers erledigt. Das kann tatsächlich (und nicht nur in der Wahrnehmung des Einzelnen) fatale Folgen haben. Etwa, wenn in einem kleinen Betrieb Rechnungen nicht ordnungsgemäß geschrieben und in Folge dessen auch nicht bezahlt werden – um ein Bürobeispiel zu bemühen.

Oder wie wäre es, wenn eine Mutter ihrer Freundin den Auftrag gibt, das vierjährige Kind von der Kita abzuholen? Dabei aber versehentlich den falschen Straßennamen angibt. Alleine in Berlin gibt es diverse Mozartstraßen, -wege und einen -ring. Hier entscheidet also das Detail über den Erfolg.