Immer wieder buttert der Bund Geld in seinen ehemaligen Konzern, damit der von seinen 18 Milliarden Euro Schulden runter kommt: Ende 2016 gab es 2,4 Milliarden Euro von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), ab dem nächsten Jahr will er der Bahn 350 Millionen Euro Schienenmaut für Güterzüge erlassen.

Trotzdem gehört die Deutsche Bahn bei Schülern und Hochschulabsolventen zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland, wie die alljährlichen Befragungen des Marktforschungsunternehmens Trendence zur Arbeitgeberattraktivität belegen.

„Wir fragen Schüler und Hochschulabsolventen, wer ihr Wunscharbeitergeber ist und wie sie Kampagnen von Unternehmen wahrnehmen“, fasst Annekatrin Buhl von Trendence die Methodik zusammen. Sprich: Rund 52.000 junge Menschen werden jedes Jahr gefragt, bei welchem Unternehmen sie am liebsten arbeiten möchten.

Kampagnen für Schüler, Studenten, Eltern und Absolventen

Bei den Kampagnen ist die Deutsche Bahn sehr umtriebig. „Kein Job wie jeder andere“, die sich an Schüler und Studenten richtete, fand vorwiegend über Social Media statt, über „Wir helfen Eltern zu helfen“, band der Konzern die Eltern potentieller Azubis ein und für Ingenieure organisierte die Bahn die „Backstage DB“-Events bei denen sich Interessierte per Virtual Reality-Brille verschiedene Berufsbilder anschauen konnten. Außerdem gibt es einen „Women&Experience Day“, der sich speziell an junge Frauen richtet. Das zahlt sich aus.

In diesem Jahr bekam die Deutsche Bahn den „Trendence Employer Branding Award“ in gleich drei Kategorien: Platz 1 in der Kategorie „Schüler“ für die Kommunikation auf Augenhöhe, Platz 2 in der Kategorie „Employer Branding Innovation des Jahres“ für die mehrsprachige Einbeziehung der Eltern in die Berufswahl ihrer Kinder und der dritte Platz in der Kategorie „Diversity“ für die Bemühungen, Mädchen und Frauen für technische Berufe zu begeistern. „Seitdem sich die Bahn so engagiert um neue Mitarbeiter bemüht, passiert beim Image einiges. Es wirkt tatsächlich, was die Deutsche Bahn da macht“, sagt Buhn.

Streiks wirken sich auf Arbeitgeberimage aus – aber nur kurz

Große Streikwellen bei der Bahn, wie sie beispielsweise vor zwei Jahren den Verkehr lahm legten, schaden laut Buhn dem Arbeitgeberimage. „Aber mittlerweile ist davon nichts mehr zu spüren.“ Konzerninterne Querelen sind den Bewerbern dagegen offensichtlich egal.