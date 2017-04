Roboter werden immer günstiger

Zudem sind ihre Preise in den letzten Jahren massiv gesunken. Die Zeitspanne, die ein Roboter braucht, um seine Kosten wieder reinzuspielen, liegt in China noch bei 1,7 Jahren. Im Hochlohnland Deutschland sind es oft nur noch sechs Monate. Um die 20 US-Dollar, so rechnet es die Citibank vor, koste der Einsatz eines Durchschnittsroboters pro Stunde – schon heute weniger als Löhne vieler Industriearbeiter. Und so geht die Internationale Vereinigung für Robotik folgerichtig von einem massiven Anstieg der Verkaufszahlen aus: 2019 sollen weltweit über 400.000 Stück an die Kunden gehen – jedes Jahr. Doppelt so viele wie heute.

Nun ist die Automobilindustrie schon seit Henry Fords Assembly Line eine Branche mit hohem Automatisierungsgrad. Neu aber ist, dass das, was in Orion passiert, in nahezu allen Branchen und in allen Technologieländern zu finden ist. Im Gange ist die nächste, wohl größte industrielle Revolution: Gesellschaftliche Stellung, gesellschaftliche Teilhabe, auch gesellschaftliche Absicherung in den Sozialkassen – all das ist bis heute abhängig von der Lohnarbeit. Roboter stellen eben sie infrage. In 30 von 50 US-Bundesstaaten ist Lkw-Fahrer heute der beliebteste Job. Was passiert mit ihnen, wenn bald der selbstfahrende Truck kommt?