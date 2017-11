24. Platz: München

Für die jährliche Expat Insider Studie von InterNations haben rund 13.000 im Ausland lebende und arbeitende Personen aus 188 Ländern und mit 165 Nationalitäten Informationen zu zahlreichen Aspekten ihres Lebens im Ausland und zu ihrer Person zur Verfügung gestellt. Über 25 verschiedene Faktoren rund um das Thema urbanes Leben im Ausland wurden von den Teilnehmern auf einer Skala von eins bis sieben bewertet.

Die Landeshauptstadt belegt in Sachen Lebensqualität weltweit sogar den 7. Platz und damit den besten in dieser Kategorie unter den deutschen Städten. Allerdings gaben 64 Prozent der Befragten an, dass ihnen die Lebenshaltungskosten zu hoch sind. Nur sieben Prozent der Befragten finden das Leben in der Stadt bezahlbar. Auch das Privatleben scheint für die Expats in München schwierig zu sein, da sie in dieser Kategorie nur den 39. Platz belegt.

(Quelle: internations)