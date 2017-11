Frauen entscheiden sich im Zweifel für Bequemlichkeit, sehnen sich nach Wohlfühlatmosphäre und sind in Sachen Altersarmut furchtbar kurzsichtig – zu diesem Schluss kommt Lackner. Anstatt all die Chancen zu ergreifen, die sie dank hervorragender Ausbildung, Frauenquoten und den Bemühungen der Politik um Vereinbarkeit hätten, zögen sie sich mit ihren Kindern ins heimische Bullerbü zurück.

Frauen scheitern an Chauvis, gläserner Decke und fehlender Förderung, heißt es. Tatsächlich sind oft Frauen lieber nett als durchsetzungsstark. So lange das so ist, kann man sich das Geld für die Förderung schenken.

Doch will sie damit tatsächlich zurück ins Mittelalter, wie Milena Merten entgegnete? Oder gleich allen Frauen einen Chefposten verpassen, weil nur das eine „echte“ Karriere sei?

Es ist tatsächlich eine unfassbare volkswirtschaftliche Verschwendung, wenn gut ausgebildete Frauen dem Arbeitsmarkt nach der Geburt ihrer Kinder fernbleiben oder nur noch am Rande darin auftauchen. Es ist eine Katastrophe, wenn vier Fünftel der arbeitnehmenden Frauen (so viele bekommen Kinder) am Ende ihres zerstückelten Erwerbslebens Altersarmut riskieren. Es ist sogar so ungefähr das Dümmste, was einem Land angesichts drohenden Fachkräftemangels passieren kann.