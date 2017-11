Die Entscheidung, wer wie lange zu Hause bleiben möchte, ist in der Regel keine Frage der Bequemlichkeit oder eine Wohlfühlstrategie, sondern – ganz im Gegenteil – eine Frage der ökonomischen Vernunft: Solange Frauen schlechter bezahlt werden als Männer, wird die Diskussion um die Aufteilung der Erwerbs- und Familienarbeit in schöner Regelmäßigkeit vorzeitig durch die Argumentationskraft des Kontostands beendet.

Die fehlende Durchsetzungskraft, die Martina Lackner bemängelt, fängt nicht bei der Gehaltsverhandlung an und hört auch nicht beim nächsten Karriereschritt auf – sondern zeigt sich vor allem im Privaten. In der Regel bleibt der Elternteil zu Hause, dessen Gehalt niedriger ist.

Ein Teufelskreis aus Geld und Macht, der sich fortsetzt: Frauen sind seltener in Führungspositionen zu finden, arbeiten oft in weniger gut bezahlten Berufen und überdurchschnittlich oft in Teilzeit. Sie werden weniger oft befördert, übernehmen seltener Verantwortung und verhandeln schlechter. Männer werden eher nach Potential, Frauen nach erbrachter Leistung bezahlt.