Wie Lackner zu dieser These gekommen ist, erklärt sie gleich zu Beginn ihres Beitrags. Kürzlich habe sie vor Steuerberaterinnen, Rechtsanwältinnen und Ärztinnen einen Vortrag zum Thema Networking für Frauen gehalten. Die anwesenden Frauen hätten nicht verstanden, was die gelernte Psychotherapeutin von ihnen wolle. Eine Zuhörerin habe gefragt: „Warum sollen wir alle Karriere machen, wir sind doch zufrieden mit unserem Leben?“

Frauen scheitern an Chauvis, gläserner Decke und fehlender Förderung, heißt es. Tatsächlich sind oft Frauen lieber nett als durchsetzungsstark. So lange das so ist, kann man sich das Geld für die Förderung schenken.

Chefposten sind out

Der Mythos, Frauen seien Karrieremuffel, hält sich hartnäckig. Tatsächlich hat eine Studie der Personalberatung Hays ergeben, dass nur etwa die Hälfte der Frauen in Deutschland eine Führungsposition anstrebt. Aber: Bei den Männern sieht es nicht anders aus. Nur 48 Prozent der deutschen Männer wollen einen Platz auf dem Chefsessel, um sich erfolgreich zu fühlen. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich weit hinten: In Ländern wie Frankreich, Portugal oder Belgien sind Berufstätige viel schärfer auf Jobs an der Spitze.

Führungspositionen schrecken also offenbar viele Deutsche ab – sowohl Männer, als auch Frauen. Warum das so ist, hat auch Lackner selbst erkannt: „Wer in Deutschland von Karriere spricht, meint einen 12-Stunden-Arbeitstag, also von 8 bis 20 Uhr.“ Ständige Erreichbarkeit und Abendveranstaltungen gehören häufig ganz selbstverständlich dazu. Ein solches Arbeitsleben bedeutet: Viel Stress auf Kosten des Privatlebens und der Gesundheit. Das ist der Chefsessel vielen Menschen, insbesondere aus der jüngeren Generation, nicht wert.