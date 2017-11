So kommt es, dass Frauen zwar in Schule und Studium bessere Leistungen bringen, aber die Männer im Job trotzdem an ihnen vorbeiziehen. Und das obwohl Studien belegen, dass Frauen oft die besseren Führungskräfte sind: Sie gelten als demokratischer, einfühlsamer und weniger machtbesessen. Lackner fasst das Problem zusammen: „Der Staat verschwendet Geld und Ressourcen, in dem er an teuren Ausbildungsstätten Akademikerinnen für einen Arbeitsmarkt produziert, der Frauen und ihr Potential noch nicht wirklich entdeckt hat und zu nutzen weiß.“

Ihre Schlussfolgerung ist jedoch völlig abstrus. Lackner fordert, der Staat solle sich das Geld für diese teuren Studienplätze oder Frauenförderprogramme sparen, oder noch besser, von den Frauen zurückfordern, „die eigentlich gar keine Karriere machen wollen, sondern nach maximal zehn Jahren Berufstätigkeit ins Mutterdasein abtauchen“. Mit der gleichen Logik könnte man die Schulbildung für Frauen wieder abschaffen. Klingt nach Mittelalter? Willkommen in der Gedankenwelt Martina Lackners.