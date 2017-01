Platz 10: Deutschland

Die Großbank HSBC analysiert jedes Jahr für die Studie Expat Explorer Länder, die bei Auswanderern und Expats besonders beliebt sind. Gegenstand der Analyse sind unter anderem das durchschnittliche Haushaltseinkommen, Reisemöglichkeiten und das Sozialleben. Deutschland belegt im Ranking den zehnten Platz. 2015 reichte es noch für Platz fünf.

Was die Qualität Deutschlands als Einwanderungsland angeht, kommt die Bundesrepublik im HSBC-Ranking allerdings nicht in allen Punkten gut weg. Zwar liege Deutschland in Sachen Jobsicherheit und wirtschaftliche Stabilität im internationalen Vergleich ganz weite vorne, dafür sei es sehr schwer Einheimische kennen zu lernen und Freundschaften zu schließen. Auch das soziale Leben sei in Deutschland schwieriger als in anderen Ländern.