Das Handwerk zahlt am schlechtesten

Auch Ingenieure, allen voran Wirtschaftsingenieure, verdienen in Deutschland sehr gut. Unterdurchschnittlich bezahlt werden dagegen Akademiker mit Abschlüssen in Geschichts- und Kulturwissenschaften, Design und in Erziehungswissenschaften. "Spitzengehälter werden heute in der Chemie- und in der erdölverarbeitenden-Industrie gezahlt. Und auch in der Pharmaindustrie und in der Luft- und Raumfahrt werden Top-Gehälter gezahlt. Schlusslicht bei den Gehältern ist das Handwerk: Dort verdienen Arbeitnehmer durchschnittlich bis zu 30.000 Euro weniger.", sagt Dettmers.