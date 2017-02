Wenn es darum geht, wer in Deutschland wie viel verdient, geht es immer auch um regionale Unterschiede: Wo große Konzerne sitzen, treiben sie das Lohnniveau nach oben, in Metropolen (und Metropolregionen) sind die Lebenshaltungskosten höher als auf dem Land und entsprechend hoch sind auch die dort gezahlten Löhne. Deshalb verdient der Münchner mehr, als jemand aus der Uckermarck und wer bei Audi arbeitet, bekomm im Schnitt mehr, als ein KfZ-Mechatroniker in einer kleinen Werkstatt. Soweit die Theorie.

Wie groß das Gefälle zwischen den neuen und den alten Bundesländern tatsächlich ist, zeigt jetzt eine Auswertung der Vergleichsplattform Gehalt.de, wofür 339.006 Gehaltsdaten aus ganz Deutschland miteinander verglichen wurden. Das Ergebnis: Im Mittel bekommen Angestellte im Osten Deutschlands 25 Prozent weniger Geld als ihre Pendants im Westen. So liegt das durchschnittliche Jahresgehalt für alle Fachkräfte in den alten Bundesländern bei 42.968 Euro, in den neuen Bundesländern sind es 34.308 Euro.