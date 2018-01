Bis spät in die Nacht wird bei der Verleihung zur Hall of Fame der Familienunternehmen gefeiert und genetzwerkt.

BonnBereits zum zehnten Mal wurden am Mittwochabend vorbildliche und erfolgreiche Persönlichkeiten aus mittelständischen Familienunternehmen und familiengeführten Konzernen mit einem Unikat der Porzellan-Manufaktur Nymphenburg ausgezeichnet - unterstützt von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG und der Stiftung Familienunternehmen.

Rund 200 Gäste aus Familienunternehmen, Politik und Gesellschaft applaudierten im The Charles Hotel in München unseren diesjährigen Pionieren: Alexandra Schörghuber von der Schörghuber Unternehmensgruppe, Angelique Renkhoff-Mücke, die den Sonnenschutzspezialisten Warema führt und Klaus und Ralf Murjahn, die Europas größten privaten Farbenhersteller DAW führen. Posthum wird in der 2017 verstorbene Gründer von Rational, Siegfried Meister in die Hall of Fame der Familienunternehmen aufgenommen.