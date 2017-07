Kaum ein Koch mit so einer bewegten Lebensgeschichte und vor allem so einer klaren Handschrift wie Tim Raue, der in seinem Hauptrestaurant ums Eck von Checkpoint Charlie in Berlin auf Zucker und Kohlenhydrate verzichtet, stattdessen jedem Gericht eine gewisse Schärfe mitgibt. Wenig verwundert so auch sein Tipp: "Koche nach deiner Persönlichkeit." Es biete die wunderbare Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit auszudrücken. Man solle sich fragen: Wer bin ich? Und was möchte ich mit dem, was ich zubereite, ausdrücken? Das könne der Wunsch sein, zu beeindrucken, oder gemocht zu werden. Im letzteren Fall empfiehlt Raue mediterrane Küche.

Tim Raue, Rudi-Dutschke-Straße 26, 2 Michelin-Sterne, 19 Punkte Gault Millau, www.tim-raue.com