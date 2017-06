Wer in der Digitalwirtschaft tätig ist, hat ganz gute Chancen, in Bikini oder Badehose im heimischen Büro arbeiten zu dürfen.

Gemäß einer Umfrage des Bundesverbands digitale Wirtschaft (BVDW) dürfen drei von vier Arbeitnehmern in dieser Branche von Zuhause arbeiten, auch wenn das nur bei 24 Prozent im Arbeitsvertrag geregelt ist. „Häufig handelt es sich um Kulanzregelungen ohne festgelegte Kriterien. Vor allem in größeren Unternehmen gibt es aber offizielle Betriebsvereinbarungen, in denen die Bedingungen festgelegt sind“, sagt Arbeitsexperte Harald R. Fortmann vom BVDW.

Wer in flexiblen Arbeitsmodellen arbeitet, muss sich auch zuhause ein produktives Umfeld schaffen (Raum, Technik, Rahmenbedingungen) Um in flexiblen Arbeitsmodellen erfolgreich zu arbeiten, müssen sich Mitarbeiter mit ihren eigenen Stärken und Schwächen auseinandersetzen: Wer gut organisiert und diszipliniert ist, wird in solchen Strukturen bessere Leistungen erzielen.

Studien zeigen, dass die Produktivität dann am höchsten ist, wenn zwischen zwei und zweieinhalb Tagen im Home-Office gearbeitet und der Rest der Woche für Tätigkeiten und Abstimmungen im Büro genutzt wird. Auch die eigenen Produktivitätszyklen können bei flexiblen Arbeitsmodellen stärker berücksichtigt werden. So arbeiten manche Menschen früh morgens am besten, andere eher am Abend. Aber das erfordert auch Abstimmung: Die Kollegen müssen wissen, wann man erreichbar ist.

Eine enge Abstimmung mit Kollegen und Vorgesetzten erleichtert die Kommunikation und sorgt für Verständnis. Wenn für die Kollegen nachvollziehbar ist, wo sich der Kollege gerade aufhält und mit welchen Aufgaben er beschäftigt ist, wächst das Vertrauen. Stundensplittings (z.B. am Nachmittag drei freie Stunden für die Kinder), Mittagspausen und externe Termine sollten daher klar kommuniziert werden. So geht man Missverständnissen und Gerüchten aus dem Weg. Moderne IT kann dabei eine wichtige Hilfestellung sein. Unified Communication-Systeme zeigen an, wann und wie man erreichbar ist.

Das Fazit des DIW: Jeder dritte Arbeitnehmer würde gerne von zu Hause aus arbeiten, aber nur gut jeder Zehnte tut es. Schuld ist meist der Chef. Das ist übrigens auch in der Digitalwirtschaft so. Ein Drittel der Befragten des BVDW, die kein Home-Office machen, gaben an, dass der Arbeitgeber es nur ungern sehe, wenn von Zuhause gearbeitet wird. „Hier besteht vor allem kulturell eine riesige Lücke. Es wird seine Zeit brauchen, bis alle Führungskräfte verstanden habe, dass sich flexibles Arbeiten positiv auf die Produktivität und Arbeitsergebnisse auswirken kann“, erklärt Fortmann.

Mobiles Arbeiten kaum praktiziert

Noch größer ist die Problematik beim mobilen Arbeiten. Gemäß einer Umfrage von Goal Zero, einem Anbieter von Solarpanels, Powerpacks und anderer Solar-Produkte, könnten sich 27 Prozent der Deutschen gut vorstellen, in einem mobilen Büro zu arbeiten. Beispielsweise in einem Wohnmobil, in Projektbüros oder öffentlichen Orten wie Bibliotheken oder Cafés. Momentan tun dies gerade mal zwei Prozent. Wahlweise, weil sich die Vorgesetzten nicht vorstellen können, dass ihre Mitarbeiter im Strandkorb auch tatsächlich arbeiten – oder weil die technische Ausstattung fehlt.

Wer also ins Büro muss, weil die Chefs glauben, dass Angestellte im Rudel bei 35 Grad plus produktiver sind, dem sei angesagt: Auch Angestellte können Hitzefrei bekommen.