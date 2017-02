Regeln schaffen

Etwas grundsätzliches vorab: Es heißt Home Office, nicht Home Holiday. Wer im Home Office arbeitet, arbeitet also auch und spielt nicht den ganzen Tag mit den Kindern, plaudert mit den Nachbarn und schickt ab und an eine E-Mail. Wer sich für einen Job im Home Office entscheidet, muss also jede Menge Disziplin mitbringen. Familie und Freunde sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Arbeitszeit für die Kontaktaufnahme tabu ist. Umgekehrt gilt aber auch: Machen Sie Pausen und pünktlich Feierabend.