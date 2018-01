Wie ist die Arbeit der Over-Doer qualitativ? Ist sie wirklich so perfekt?

Studien zum Perfektionismus im Arbeitskontext weisen darauf hin, dass das überhaupt nicht gut ist. Es ist wie eine Selbstzensur. Man traut sich nicht, Sachen zu sagen, die noch nicht gesagt wurden. Man verliert sich in Details und hat Angst, neue Konzepte vorzustellen. Perfektionismus ist also schlecht für strategische oder kreative Arbeiten. Aber auch für die betroffene Person selbst ist es nicht gut, denn sie macht sich ja selbst fertig damit.

Was sollten Vorgesetzte tun, die erkennen, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin am Impostor-Phänomen leidet und unter seinen oder ihren Möglichkeiten bleibt?

Aus den Studien, die bis jetzt über IP im Arbeitskontext erstellt wurden, ergibt sich, dass Mentoring und Coaching hilft. Am besten mit einer Person, die nicht innerhalb des Betriebs arbeitet. Firmen müssen aber auch selbstkritisch sein und sich mal ansehen, wie intern mit Fehlern und Scheitern umgegangen wird. Wir haben in Deutschland keine gute Fehlerkultur. Wir fangen gerade erst an, die Vorteile von Scheitern zu erkennen. Aber wir sind sehr darauf bedacht, bloß keine Fehler zu machen aus Angst, dass wir dann entlassen werden oder blöd dastehen.