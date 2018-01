Es gibt die Behauptung, vor allem Frauen seien vom Impostor-Phänomen betroffen. Ist das wissenschaftlich haltbar? Nein. Der überwiegende Teil der wissenschaftlichen Forschung findet keine Beweise dafür, dass es bei Frauen öfter vorkommt. Hier und da gibt es eine Studie, die nahelegt, dass Frauen es in einer stärkeren Ausprägung haben. Die einzige Ausnahme bilden Wissenschaftskarrieren. Da scheint es so, dass tatsächlich Frauen stärker und öfter betroffen sind.

Aus der Wissenschaft wurden allerdings auch besonders viele Fälle untersucht, was wohl mit dem Umfeld der Forscher zu tun hat. Aber was ist der Grund? Die Strukturen an der Universität oder dass besonders viele Menschen mit einer Impostor-Prädestination in die Wissenschaft gehen?

Testsituationen triggern das Impostor-Phänomen. Und die hat man an der Uni permanent. Zudem ist die akademische Welt auch noch relativ hierarchisch. Da geht es um Titel und darum, wer wie viel publiziert. Es geht um Außenwirkung und Forschungsgelder. Dazu bekommen Wissenschaftler permanent Peer-Reviews. Jede Arbeit wird öffentlich rezensiert, kritisiert, vielleicht auch falsifiziert. Es ist ein nicht endendes Sich-Beweisen.

Sie schildern in Ihrem Buch den Fall einer anderen Bekannten, die einen Doktor in Jura hat und es niemandem erzählt, weil sie meint, diesen nur durch Zufall, viel Lernen und Glück erlangt zu haben. Dabei hat sie mit Summa Cum Laude die höchste Anerkennung bekommen. Was ist denn los, wenn jemand nicht einmal nach dem langen und harten Weg der Promotion und solcher Auszeichnung merkt, dass er oder sie etwas auf dem Kasten hat?

Dann leidet er oder sie vermutlich am Impostor-Phänomen.