Ist jeder, der schon einmal Selbstzweifel hatte, vom Impostor-Phänomen betroffen? Es ist normal, dass man mal denkt: Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache und warum man mich diesen Job tun lässt. Es ist auch normal, dass man nicht genau weiß, was man kann. Hinzu kommt: In vielen Fällen denken wir nicht nur, dass wir hochstapeln, sondern tun es auch. Im neuen Job oder mit einem neugeborenen Baby kann man das, was zu tun ist, ja wirklich noch nicht. Schwierig wird es erst, wenn sich das Gefühl festsetzt und ein Teil des Selbstbildes wird. Deshalb sagt man auch Hochstapler-Selbstkonzept dazu. Wenn jemand über eine längere Phase glaubt, einer Sache nicht gewachsen zu sein, die er oder sie eigentlich draufhat, dann wird es destruktiv. Es wirkt sich auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und Leistung im Job aus.

Was dachten Sie da? Ich war von ihrem schlechten Selbstbild total getroffen. Ich kenne ihre Arbeit und schätze diese sehr. Es gibt offensichtliche Beweise dafür, dass sie eine tolle Fotografin ist. Gleichzeitig fand auch ich mich auf unheimliche Weise darin wieder, wie sie dieses Gefühl beschrieb, den eigenen Erfolg eigentlich nicht verdient zu haben. Das ist die Krux am Impostor-Phänomen: Man weiß oft gar nicht, dass man es durchlebt.

Was löst die Überforderung aus?

Es gibt Menschen, die sind von Natur aus eher prädestiniert, solche Gefühle zu entwickeln. Auch die Erziehung hat einen Einfluss: In welcher Umgebung sind wir aufgewachsen, was haben wir für Botschaften bekommen? Und ungewohnte Situationen können das Impostor-Phänomen triggern: ein neues Arbeitsverhältnis, Situationen, in denen wir noch nie waren oder wenn wir plötzlich zu einer Minderheit gehören – als einzige Frau in der Führungsriege, als einziger schwarzer Professor, als einziges Arbeiterkind im Hauptseminar. Das kann zu dem Gefühl führen, man gehöre nicht dazu und stapele eigentlich nur hoch – und die anderen würden es irgendwann herausfinden.