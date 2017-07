Im Finanzbereich werden Führungskräfte gesucht, die neue Unternehmensmodelle aufbauen und weiterentwickeln können. Dafür braucht es eine spezifische Ausbildung in quantitativen Methoden der Data Sciences. Bei der Besetzung von sowohl Führungs- als auch Spezialistenpositionen in Controlling und Finanzen werden demzufolge Kandidaten gesucht, die über sehr gute Fachkenntnisse in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen, Strategie und IT verfügen. Darüber hinaus sollten Kandidaten sehr gut kommunizieren können, da das Controlling in Zukunft noch stärker mit anderen Unternehmensbereichen wie etwa IT oder Unternehmensführung zusammenarbeiten wird.