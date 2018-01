Wer für seinen Job ständig erreichbar sein muss, ist gestresster. So lautet das wenig überraschende Ergebnis einer Studie der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Die Forscher haben jedoch genau verglichen, welche Aspekte der arbeitsbezogenen Erreichbarkeit für erhöhte Belastung sorgen – und wie man diese reduzieren kann. Eine wichtige Rolle spielen demnach individuelle Strategien zur Begrenzung der Erreichbarkeit genauso wie klare Absprachen zwischen Vorgesetzen und Kollegen sowie zwischen Kollegen.

Die Teilnehmer wurden in der Studie vor die Situation gestellt, dass ihr Chef sie am Sonntagabend telefonisch um Hilfe beim Auffinden von wichtigen Dokumenten bittet, und sollten den Grad ihres Wohlbefindens und ihrer Entspanntheit einschätzen. Im ersten Fall kann das Problem gelöst werden, indem dem Chef kurz erklärt wird, wo er das Gesuchte findet. Im zweiten Fall muss der Mitarbeiter selbst zwei Stunden danach suchen und trotzdem am Montagmorgen pünktlich zur Arbeit erscheinen. Im dritten Szenario sucht der Mitarbeiter zwei Stunden für den Chef, darf aber am Montag zwei Stunden weniger arbeiten. Das Belastungslevel steigt nach der Einschätzung der Befragten bereits mit dem kurzen Telefonat, die Entspannung und Zufriedenheit nach einem sonst schönen Wochenende sinkt. Dramatischer ist natürlich die Auswirkung in dem Fall, wo der Mitarbeiter am Sonntagabend zwei Stunden für den Chef investiert – interessanterweise sorgt aber die Aussicht auf Freizeitausgleich am Folgetag für keine Verbesserung.