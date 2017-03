Vereinigtes Königreich

Der Personaldienstleister Robert Half hat zusammen mit dem Statistiker Nic Marks und dem Beratungsunternehmen Happiness Works eine Studie zur globalen Job-Zufriedenheit veröffentlicht. Dafür haben Marktforscher 23. Arbeitnehmer in acht Ländern befragt, was sie bei der Arbeit glücklich macht und wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitgeber sind. Grundsätzlich sind es drei Faktoren, die für Zufriedenheit auch in stressigen Zeiten führen: persönliche Entscheidungsfreiheit im Job, Stolz auf die eigene Leistung und das Unternehmen und Vorgesetzte, die ihre Mitarbeiter fair und respektvoll behandeln.

Die Befragten aus Großbritannien gaben an, dass es für sie am wichtigsten ist, dass sie stolz auf ihre Arbeit und ihr Unternehmen sein können. Auf Platz zwei folgen der faire und respektvolle Umgang, auf den sie Wert legen und auf Platz drei der Faktor Wertschätzung. Britische Unternehmen scheinen sich damit jedoch schwer zu tun. Großbritannien belegt Platz acht von acht, was die Mitarbeiterzufriedenheit angeht.