„Streng dich in der Schule an, damit du später einen guten Job bekommst.“ Mit Worten wie diesen bekommen die Deutschen die Bedeutung eines „guten Jobs“ schon als Kinder eingetrichtert. Mit Erfolg, wie eine Umfrage der E-Recruitingplattform softgarden zeigt, die WirtschaftsWoche Online exklusiv vorliegt. Rund 2400 Bewerber nahmen teil, fast 2200 von ihnen sagten: Nur wenn sie einen guten Job haben, haben sie auch ein gutes Leben.

Nichts ist wichtiger als das Arbeitsklima und die Bezahlung

Nun wird es spannend: Was einen guten Job ausmacht, konnten die Befragten in Freitextfeldern angeben. Die Macher der Umfrage gaben keine Möglichkeiten vor, für die sich die Teilnehmer entscheiden mussten. 6000 Einträge kamen so zusammen. Dabei tauchen besonders das Arbeitsklima (1.093 Nennungen) und das Gehalt (1.029 Nennungen) häufig auf. Danach folgen Arbeitsinhalte, die Kollegen, die Work-Life-Balance sowie Weiterbildung und Spaß an der Arbeit.