von Tatjana Tempel

Sollte man Smileys und Emojis im Job nutzen? Darüber streiten sich die Experten. Eine neue Studie zeigt jetzt: Wer Smileys geschäftlich nutzt, wirkt unprofessionell auf sein Gegenüber – allerdings mit einer Ausnahme.

Wir benutzen sie täglich, ob im Messenger, in sozialen Netzwerken oder in E-Mails: Smileys sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Emoticons sollen dem Leser unsere Gefühle übermitteln und ihm verdeutlichen, was zwischen den Zeilen steht. Was sonst vielleicht ein Lächeln oder eine Veränderung der Stimmlage in der Face-to-Face-Kommunikation dem Gegenüber zeigt, übernehmen im Schriftverkehr die kleinen Symbole. So kann ein zwinkernder Smiley einen Witz richtig rüberbringen oder ein lächelndes Emoji kann anzeigen, dass wir etwas gar nicht so schroff meinen.

Anzeige

Die Schattenseite der Smileys und Emojis Doch nicht nur im Privaten werden Smileys gerne benutzt, auch in der Arbeitswelt erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit. Allerdings ist nicht ganz unumstritten, ob sie hier wirklich angebracht sind. Gerade im E-Mail-Verkehr mit dem Chef oder bei Kollegen, die man kaum kennt, stellt sich die Frage, ob man Emojis überhaupt benutzen sollte. Israelische Wissenschaftler der Ben-Gurion-Universität haben diesen Vorbehalt jetzt bestätigt: Ihre Studie „The Dark Side of a Smiley. Effects of Smiling Emoticons on Virtual First Impressions“ zeigt, dass Smileys im Job unseriös wirken.

Grimasse oder Grinsen? : Emojis und ihre Missverständnisse Kaum eine Nachricht ohne lachendes Gesicht oder gereckten Daumen: Emojis sollen unseren Texten mehr Bedeutung verleihen, ohne dass sie wortgewaltig werden. Doch die Symbole bergen auch Fallstricke für die Kommunikation.

In drei Experimenten legten die Wissenschaftler den insgesamt 549 Probanden aus 29 Ländern berufliche E-Mails von unbekannten Personen vor, um zu untersuchen, wie sich der Gebrauch von Smileys auf Geschäftsbeziehungen auswirkt. Dabei enthielt ein Teil der E-Mails Smileys, der andere Teil nicht. Die Leitfrage „Ist ein Smiley ein angemessener Ersatz für ein Lächeln?“ konnten die Wissenschaftler abschließend mit einem klaren „Nein“ beantworten – das Gegenteil sei sogar der Fall: Im Gegensatz zu einem echten Lächeln würden Smileys nicht Wärme und Kompetenz vermitteln, sondern sie signalisierten Inkompetenz. Die Wirkung des Lächelns kehre sich praktisch um, so die Forscher.

Vom :-) zum Emoji Die Grundlage Grundlage für die Emojis, die wir heute verwenden, sind Emoticons. Erfunden wurden sie vom Informatiker Scott Fahlman im Jahr 1982. Er wollte eine Zeichenkombination einführen, die anzeigen konnte, dass man eine Aussage nicht ganz so ernst meinte. Er erfand das Smiley :-), weitere Emoticons wie ;-) und :-P folgten.

Die Erweiterung Die Erweiterung auf Emoji erfolgte dann in Japan Ende der 90er Jahre. Emojis sind nicht nur Gesichter, die Gefühle anzeigen, sondern auch kleine Bilder für Tiere, Pflanzen oder Piktogramme. Shigetaka Kurita entwickelte die Symbole für Mobiltelefone.

Weltweite Nutzung Den Weg für die weltweite Nutzung bereitete das Unicode-Konsortium im Herbst 2010, als es Emojis in seinen Zeichensatz aufnahm. Unicode stellt sicher, dass ein verschicktes A auch als A beim Empfänger dargestellt wird - egal, welches Gerät er verwendet oder in welchem Land er ist. Genauso funktioniert es bei Emoji: Lach-Smiley bleibt Lach-Smiley, Schwein bleibt Schwein, Feuerwerk bleibt Feuerwerk. Wie die Symbole aber genau aussehen, entscheiden die Plattformen selbst.

Darüber hinaus habe die Verwendung von Emojis auch Folgen auf die Reaktion des Gegenübers. So schrieben Testpersonen auf die Nachrichten, die Smileys enthielten, weniger detailliert und faktenreich zurück, als auf jene, in denen sie nicht verwendet wurden. Wen man also nicht für clever halte, dem gebe man auch nicht gerne Informationen weiter, so der Tenor. Die Ergebnisse zeigten sich dabei auch unabhängig von Geschlecht und Alter. Die Studienautoren betonten allerdings abschließend, dass die Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift "Social Psychological and Personality Science" veröffentlicht wurden, sich lediglich auf Bürokommunikation beschränken und ausschließlich für erste Begegnungen gelten würden – also wenn sich Absender und Empfänger im geschäftlichen Kontext nicht schon vorher begegnet sind.