Christina Gathmann ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität Heidelberg. Dort hält sie eine Professur für Arbeitsmarktökonomie und Neue Politische Ökonomik am Alfred-Weber-Institut. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Ökonomik des öffentlichen Sektors, Arbeitsmarktökonomie, Politikevaluation, Migration und Neue Politische Ökonomik. Die Studie "Free Daycare and Its Effects on Childrenand Their Families" wurde vom Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) veröffentlicht.