Ihre Studie zeigt nicht nur, dass nicht mehr gearbeitet wird, sondern zum Teil sogar weniger. Warum geben die Familien die gesparten Gebühren gleich wieder her, indem einer – meistens wohl die Frau – Arbeitszeit und Einkommen reduziert? Das hat uns auch erstaunt. Theoretisch ist es durchaus logisch, wenn Eltern sogar weniger arbeiten und dabei das Einkommensniveau halten. Wenn überhaupt, sehen wir eine Bewegung in diese Richtung. Man kann sagen: Die Eltern von Vorschulkindern kaufen sich Zeit.

Im Jahr 2016 gab es drei Länder, in denen mehr als zwei Kita-Jahre beitragsfrei waren: Rheinland-Pfalz, Hamburg und Berlin. Berlin will zum 1. August 2018 die komplette Kitazeit vom 1. Geburtstag bis zum Schuleintritt kostenlos anbieten. Zum 1. Januar 2018 wurde der Rechtsanspruch auf Betreuung von vier auf sieben Stunden ab dem ersten Lebensjahr ausgeweitet.

Kostenlose Kinderbetreuung findet also großen Zuspruch, fördert aber nicht die Erwerbstätigkeit von Frauen. Was ist die Schlussfolgerung? Ist die Politik gescheitert?

So muss man das sehen. Wenn man das Ziel hatte, mehr Mütter in die Erwerbstätigkeit zu bewegen, dann ist das nicht passiert. Ein anderer Punkt, über den nachgedachte werden sollte, ist: Wie setzt man den Kostenerlass ein? Wenn vor allem einkommensschwache Familien positiv reagieren, wäre es vielleicht angebracht, nur denen die Kosten zu erlassen und für alle anderen die Gebühren nach Gehalt zu staffeln, wie es vielerorts auch üblich ist. Dann wäre mehr Geld vorhanden und könnte in die Qualität der Kinderbetreuung investiert werden.

Mehr Kinder aus einkommensschwachen Familien in Kitas zu bringen, war ebenfalls politisches Ziel. Also kann man doch von einem partiellen Erfolg sprechen?

Genau. Da sehen wir, dass bei den jüngeren Kindern einiges passiert.

Müssen Doppelverdiener-Familien und Alleinerziehende nun fürchten, dass die Lobby für mehr und möglichst kostenlose Betreuung nun geschwächt wird?

Die Gefahr sehe ich nicht. Das Phänomen in Deutschland ist ja, dass die Erwerbstätigkeitsquote hoch ist, nur eben bei gleichzeitig hoher Teilzeitquote. Das deutet darauf hin, dass das Problem vielleicht nicht mehr so stark in der Kleinkind- und Vorschulbetreuung liegt, sondern danach. An vielen Orten gibt es weniger Plätze in Ganztagsschulen und Horte als in Kitas. Eine andere Interpretation könnte sein: Die Leute wollen es einfach so und ziehen mehr Zeit für die Familie einem höheren Haushaltseinkommen vor.