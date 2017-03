Kündigungsfristen beachten

Wer seinen Arbeitgeber wechseln möchte, sollte sich rechtzeitig über seine Kündigungsfrist informieren. „Kündigungsfristen sind Vertragssache. Meistens betragen sie drei Monate, aber auch Betriebszugehörigkeit oder Karrierelevel können die Frist beeinflussen“, erklärt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de. Entscheidend ist dabei nicht, wann Beschäftigte die Kündigung versenden, sondern der Tag, an dem der Arbeitgeber die Kündigung erhält. Wer sich unsicher ist, kann die betrieblich geltende Kündigungsfrist in seinem Arbeitsvertrag nachlesen. In der Probezeit gilt eine generelle Kündigungsfrist von zwei Wochen.