US-amerikanische Forscher vertreten jetzt aber eine neue These : Multitasking gibt es nicht, sagen sie. Mehrere Dinge gleichzeitig zu können, ist eine Illusion, die uns aber zu höheren Leistungen bringen kann, sagen der Marketingprofessor Rom Schrift und sein Doktorand Shalena Srna.

Wer zu viel auf einmal macht, ist bei der Arbeit ineffizient, gestresst - und lebt ungesund . Multitasking gilt zu Unrecht als Ausweis von besonderer Leistungsfähigkeit . Das wissen wir alle. Trotzdem erledigen wir den ganzen Tag über immer wieder mehrere Dinge parallel. Weil wir es so wollen und weil wir es aus Gewohnheit oder wegen häufiger Unterbrechungen am Arbeitsplatz gar nicht mehr anders können.

In einem Test, den die beiden Wissenschaftler der Wharton Universität in Pennsylvania durchgeführt haben, wurden zwei Gruppen gebeten, einen Videoclip zu transkribieren. Der ersten Gruppe wurde die Aufgabe als eine einzelne Tätigkeit vorgestellt, nämlich Transkribieren. Den Probanden der zweiten Gruppe wurde gesagt, sie müssten nun mehrere Dinge gleichzeitig tun, also: zuschauen, zuhören und auch noch aufschreiben. Das Ergebnis: Die zweite Gruppe schrieb mehr mit und schnitt insgesamt besser ab.