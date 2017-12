 Unfaire Löhne machen Frauen eher krank als Männer

Wer unzufrieden mit seinem Gehalt ist, bei dem steigt das Risiko an Depressionen, Diabetes oder Herzproblemen zu erkranken stark an – zumindest bei Frauen. Was ungewöhnlich klingt, belegt nun eine Studie der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Die Analyse basiert auf Daten der für Deutschland repräsentativen Langzeitstudie des Sozio-oekonomischen Panels am DIW Berlin und wurde vor Kurzem in der Fachzeitschrift "Das Gesundheitswesen" veröffentlicht.

Dafür wurden die Daten von 5657 erwerbstätigen Männern und Frauen, die zwischen 2005 und 2013 immer wieder befragt wurden, ausgewertet. Sie enthielten unter anderem Auskünfte darüber, welche Einkommenshöhe die Studienteilnehmer als gerecht einschätzen würden und ob ein Arzt bei ihnen eine stressassoziierte Erkrankung diagnostiziert hat. Dazu zählen Erkrankungen wie Depressionen, Diabetes mellitus, Herzprobleme, Asthma und Bluthochdruck.