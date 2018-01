Plötzlich ist da eine Unzufriedenheit, die vorher überhaupt nicht da war. „Das habe ich bei einigen meiner Klienten so erlebt: Eigentlich ging es ihnen gut – bis sie erfahren haben, dass manche Kollegen einfach besser bezahlt wurden. Dann fängt es an zu nagen. Das Selbstwert- und Gerechtigkeitsgefühl sind empfindlich gestört, Kündigungsphantasien, Rachegelüste können entstehen.“

Erschließt sich für die Mitarbeiter nicht, warum der eine so viel mehr verdient als der andere, so kann das ordentlich Unruhe stiften und nachhaltig unglücklich machen. „Sie können überrascht werden“, sagt Karriereberaterin und Diplompsychologin Madeleine Leitner. „Entweder positiv – dass man eigentlich gut dasteht oder sogar besser, aber auch negativ – dass andere besser bezahlt werden für die gleiche Arbeit.“

Am Ende zählt das Gespräch mit dem Chef

Zu viele Gedanken ums Gehalt seien aus psychologischer Sicht aber vor allem Unruhestifter, sagt Wirtschaftspsychologe Becker: „In Forschungen hat sich gezeigt, dass Menschen weniger hilfsbereit sind, wenn sie unbewusst an Geld denken. Gleichzeitig sind sie weniger schmerzempfindlich und viel impulsiver. Das ist keine gute Mischung – vor allem nicht für eine kollegiale Zusammenarbeit.“ Sein Fazit: Gedanken an Geld vergiften die Atmosphäre.

Wer sich in Gehaltsfragen ungerecht behandelt fühlt, ist aus Sicht der Wirtschaftspsychologen bei seinen Kollegen sowieso an der falschen Adresse: „Die Kollegen werden das in jedem Fall anders sehen. Denn jeder findet, er arbeite selbst am meisten“, so Becker.

Der Tipp der Karriereberaterin: „Statt mit den Kollegen zu sprechen, könnte man versuchen, die eigene Situation zu objektivieren“, so Leitner. „Etwa mittels Gehaltsstudien oder indem man andere Personen befragt, die außerhalb des eigenen Unternehmens eine ähnliche Position haben.“