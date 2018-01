Schweigen ist Gold

In eine ähnliche Kerbe wie Oettingen schlägt auch der Unternehmer Derek Sivers in einem TED Talk. Er rät, unter Berufung auf eine lange Forschungsgeschichte, dazu, die eigenen Ambitionen für sich zu behalten. Denn sobald man einem Freund oder Kollegen erzähle, dass man etwa an einem Marathon teilnehmen will, ernte man bereits einen Teil der Lorbeeren dafür. Und das, obwohl man außer dem Vorsatz noch überhaupt nichts geleistet habe. Besser wäre es, einfach zu schweigen, bis man wirklich kurz vor dem Start steht. Wer doch nicht ruhig bleiben kann, sollte sich aber zumindest eine Ankündigung überlegen, für die man noch keinen überschwänglichen Applaus bekommt. Im Fall des Marathons empfiehlt Derek Sivers etwa diese Ansage: “Ich will diesen Marathon wirklich laufen, aber dazu muss ich fünfmal die Woche trainieren - tritt mir in den Hintern, wenn ich das nicht tue.”

Wenn-dann-Pläne

Vorbereitung ist alles, das weiß auch Peter Gollwitzer. Der Professor an der New-York-Universität ist ein renommierter Experte in Sachen Vorsatz-Forschung. Und er hält Ziele prinzipiell auch für eine gute Idee. "Bei deren Übersetzung in zielstrebiges Handeln gibt es allerdings öfter Probleme", sagt Gollwitzer. Die Lösung: Wenn-dann-Pläne. Diese einfachen Konstruktionen kennt man aus mancher Programmiersprache. Beim Erreichen von Zielen funktionieren sie nach einem ähnlichen Prinzip.