Es könnte so schön sein in Mettmann. Die 39.500-Einwohner-Stadt mit ihren malerischen Fachwerkhäusern liegt am Rand des Bergischen Lands zwischen Düsseldorf und Wuppertal, umgeben von fünf Golfplätzen und vom grünen Neandertal. Doch was Spaziergänger und Tagestouristen anlockt, schreckt Unternehmen eher ab: Talente aus Metropolen in Kleinstädte zu locken kann ganz schön schwierig sein.

Das muss auch Michael Opitz immer wieder erfahren. Dann zum Beispiel, wenn der Prokurist des Tiefkühlkostproduzenten Eismann neue Mitarbeiter für den Vertrieb oder die IT-Abteilung sucht. „SAP-Experten mit speziellen Fähigkeiten kann ich ohne Headhunter kaum noch besetzen“, sagt Opitz. Seinen Suchauftrag verteilt er daher gleich an mehrere Headhunter. Um seine Chancen zu erhöhen. Und um nicht viel Zeit zu verlieren. Wer den passenden Kandidaten zuerst findet, bekommt das Honorar.