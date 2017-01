Bild vergrößern Arbeitnehmer sollen Recht auf befristete Teilzeit bekommen. dpa Bild:

Mehr als zehn Millionen Beschäftigte in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Doch was ist, wenn man aus Teilzeit auf eine volle Stelle zurückkehren will? Ein neuer Gesetzentwurf soll das erleichtern.