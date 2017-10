Unser episodisches Gedächtnis ist nicht dafür geschaffen, um komplexe Probleme, die uns stressen im Kopf zu lösen. Was auf Papier ist muss man nicht mehr im Kopf haben. Man kann sich also neuen Lösungsmöglichkeiten widmen, um den Stress in neue Bahnen zu lenken – eine Mindmap kann helfen, Licht in den Gefühlsdschungel zu bringen.