In Deutschland ist der Mangel an naturwissenschaftlichen und technischen Fachkräften einer Studie zufolge groß wie nie. Im September fehlten 290.900 Arbeitskräfte im MINT-Bereich, der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik umfasst, und damit 43 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) ergab.

Die starke Zuwanderung verhinderte eine noch größere Lücke. "Ohne das hohe Beschäftigungswachstum unter Ausländern in den MINT-Berufen würden heute zusätzlich 118.100 Kräfte fehlen", sagte IW-Direktor Michael Hüther.