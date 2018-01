"Weshalb muss ich mir das antun?"

Aber Hand aufs Herz: Wer geht schon gern arbeiten? Ist Arbeitsfreude nicht eher etwas Seltsames?

Natürlich ist Arbeitsfreude etwas Seltsames, wenn der Zeitgeist sie dazu macht. Wir haben einen Zeitgeist der Maloche. Dieser Zeitgeist definiert, dass Freude an der Arbeit seltsam ist. Irgendwie altmodisch in unserer modernen multioptionalen Zeit. Arbeitsfreude bleibt so immer nur die ‚second best solution‘ von den Optionen der Lebensgestaltung. Jemand, der zur Arbeit genauso gern oder sogar lieber als ins Kino geht, der ist heutzutage einfach nicht hip. In Zeiten der Diskussion über Neoliberalismus, Globalisierung und Digitalisierung gerät immer mehr ins Hintertreffen, dass Arbeiten sehr wohl etwas Erfreuliches sein kann. Eine Freude, die jeder braucht, weil à la longue nur „Spaß am Leben“ nicht erfüllend ist. Doch danach sehnt sich der Mensch. Die eigene Arbeit bietet reichlich Möglichkeit dazu. Man muss sie nur richtig anschauen im Wechselspiel von Müssen und Wollen. Da hilft es, einen ungetrübten Blick auf die eigene Arbeit zu werfen und sie nicht nur als Verpflichtung, sondern auch als Verlockung begreifen.

In Ihrem Buch sprechen Sie davon, dass sich alles um die eine Frage dreht: Warum tue ich mir das an?

Ich halte die Frage in ihrer Tragweite für unterschätzt. Sie ist der wichtigste Treiber für Fortschritt und Entwicklung von Gesellschaft und Kultur. Die Frage hat mit Konsequenz, Strategie, Durchhaltevermögen, Opferbereitschaft, Überzeugung und Hoffnung zu tun. Weil alles, was den Fortschritt gebracht hat, ja nicht leicht und einfach gewesen ist.

Echte Arbeitsfreude statt mantraartiger Selbstmotivation - so geht's Abenteuer suchen Wenn wir etwas Neues in Angriff nehmen, sind wir hellwach und lebendig. Herausforderungen stellen deshalb eine ausgezeichnete Glücksquelle dar. Wir können Zusammenhänge erforschen, wir lernen, wir gehen Risiken ein, müssen improvisieren, erfinderisch sein, Hindernisse aus dem Weg räumen usw. Das Erleben steht im Vordergrund. Wer so arbeitet, denkt nicht daran, zwischendurch auf die Uhr zu sehen und der Feierabend kommt überraschend. Quelle: Diplom-Psychologin Marion Lemper-Pychlau

Den richtigen Fokus wählen Das, womit sich der Geist beschäftigt, das wächst. Konzentrieren wir uns auf all die Faktoren, die Anlass zur Unzufriedenheit geben, dann wächst unweigerlich die Unzufriedenheit. Empfinden wir hingegen Dankbarkeit für die Dinge, die in Ordnung sind, wächst die Zufriedenheit. Alles nur eine Frage der Wahl...

Beziehungen pflegen Als soziale Wesen sind wir auf nährende Beziehungen angewiesen. Gerade im beruflichen Stress tut es gut, öfter mal ein Lächeln und ein aufmunterndes Wort geschenkt zu bekommen. Eine lockere Plauderei, gemeinsames Lachen, ein bisschen Anteilnahme – es braucht nicht viel, um Verbundenheit herzustellen. Jeder kann damit anfangen, solch eine Kultur der Freundlichkeit und des gegenseitigen Wohlwollens zu etablieren. Ein wenig Wärme im rauen Tagesgeschäft ist ein wertvoller Wohlfühlfaktor.

Mehr geben In der Arbeitswelt geht es den meisten um Gewinn und groß ist die Befürchtung, man könnte zu kurz kommen. Dahinter steht die unreflektierte Überzeugung, dass wir um so glücklicher sein werden, je mehr wir bekommen. Diese Überzeugung ist falsch. Denn wir sind alle Opfer des Gewöhnungseffekts: Was auch immer wie bekommen, wir gewöhnen uns daran und wollen dann um so mehr. So werden wir zu Getriebenen.

Beständiger hingegen ist das Glück des Gebens, ebenfalls eine Erfindung der Evolution. Wenn wir etwas für andere tun, nutzt das häufig mehr uns selbst als dem Empfänger unserer Wohltaten. Die Natur belohnt Selbstlosigkeit mit Glücksgefühlen, weil sie früher einmal unmittelbar dem Überleben der Art diente. Der Mechanismus funktioniert auch heute noch hervorragend. Und ganz nebenbei erweist sich großer Einsatz oft auch als sehr förderlich für die eigene Karriere...

Spielräume nutzen Fremdbestimmung ist der Arbeitsfreude abträglich. Das Gefühl, nur ein Befehlsempfänger zu sein, lässt kein Glück zu. Wir können in solch einer Situation jedoch zum versierten Detektiv für Spielräume werden. Kleine Spielräume finden sich immer. Es ist sehr beglückend, sie auf persönliche und eigenwillige Weise zu nutzen. Wir wollen gestalten und der Welt unseren eigenen Stempel aufdrücken – das liegt in unserer Natur. Auch wenn es nur im Kleinen geschieht, so fühlt es sich doch sehr gut an.

Die Entwicklung der Welt provoziert diese Frage unentwegt. Und alle Anstrengungen, die zu Ende gebracht wurden und in Fortschritt mündeten, hätten ja auch unterbrochen und aufgegeben werden können. Alle Menschen, die Fortschritt entwickelt, vorangetrieben, erfunden, entdeckt, ja manchmal sogar dafür gekämpft haben, waren immer wieder in Situationen, in denen sie sich diese Frage gestellt haben. Sie hätten ihre Bemühungen einstellen können. Aber sie haben weitergemacht - mit beeindruckenden Erfolgen. Sich diese Frage zu stellen ist kein Makel. Ein Makel ist vielmehr, sie sich nicht zu stellen. Erfolgreiche Menschen gehen mit dieser Fragestellung sorgsam um und finden die für sie überzeugende Antwort. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg, zwischen Durchschnitt und Spitze liegt in der Qualität der Antwort. Es ist keinesfalls die Frage der Verlierer. Nico Rosberg hat sie sich als Weltmeister gestellt, keine überzeugende Antwort gefunden und den Rennsport aufgegeben. Er war wahrlich kein Verlierer.

Gallup Engagement-Index 2017: So steht es in den G7 um die Arbeitsmotivation USA In den Vereinigten Staaten haben 33 Prozent der Beschäftigten eine hohe Bindung an ihren Arbeitgeber und ihren Job. 51 Prozent haben eine geringe Bindung, 16 Prozent gar keine.

Kanada Bei den Kanadiern sind 20 Prozent mit Feuereifer bei der Arbeit. 66 Prozent haben nur eine geringe Bindung zu Job und Firma. 14 Prozent sind sowohl Beruf als auch Arbeitgeber völlig egal.

Deutschland In Deutschland sind 15 Prozent mit Herzblut bei der Arbeit. Genauso viele haben überhaupt keine Bindung an den Arbeitgeber. 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift.

Großbritannien Großbritannien liegt in punkto Bindung auf Platz vier der G7-Staaten. Hier sind elf Prozent mit Leidenschaft bei der Arbeit. 68 Prozent machen Dienst nach Vorschrift, 21 Prozent sind Job und Arbeitgeber total egal.

Japan Schlecht steht es um die Motivation bei den Japanern: Nur sechs Prozent haben eine hohe Bindung. 71 Prozent haben innerlich gekündigt, 23 Prozent interessieren sich überhaupt nicht für ihren Job oder ihre Firma.

Frankeich Auch in Frankreich haben nur sechs Prozent der Beschäftigten eine hohe Bindung zu Arbeit und Arbeitgeber. 69 Prozent bezeichnen ihre Bindung als gering, 25 Prozent sagen, sie haben gar keine Bindung an ihren Job.

Italien Schlusslicht unter den G7 ist Italien: Nur fünf Prozent der Italiener haben eine hohe Bindung zu ihrem Job. 64 Prozent machen Dienst nach Vorschrift, 30 Prozent sind Job und Arbeitgeber völlig egal.

Welche Antworten gibt es auf diese Frage?

Es gibt keine allgemein gültige Antwort. Die muss sich jeder selbst geben. Jeder tut seine Arbeit aus unterschiedlichen Gründen und zu unterschiedlichen Zwecken. Jeden treibt etwas anderes an. Jeder ist auf etwas anderes stolz und erfüllt eine andere Rolle. Diese persönliche Antwort ist der Treiber in kritischen Situation. Ohne überzeugende Antwort leidet die Leistungsfähigkeit und Qualität der Arbeit. Wie kann man mehr Freude an seiner Arbeit entwickeln?

Es genügt nicht, sich DIE Frage zu stellen. Man muss sich DER Frage stellen, so wie man sich einem Gegner stellt. Mangelnde Arbeitsfreude ist der mächtigste Widersacher für ein erfülltes Leben. Die Entwicklung der Freude an der Arbeit ist ein Klärungsprozess aus vier unterschiedlichen Blickrichtungen. Jede dieser Richtungen liefert eine unterschiedliche Perspektive auf die eigene Arbeit. Diese setzen sich zu einer Art persönlicher Mission zusammen. Die vier Perspektiven stecken schon in der Frage „Weshalb muss ich mir das antun?“ Wenn Sie die Frage unterschiedlich betonen, entstehen von selbst vier unterschiedliche Klärungsfelder.

