Mal zwingen volle Auftragsbücher zu Sonderschichten, mal die Erkrankung von Kollegen zu Mehrarbeit - Arbeiter und Angestellte in Deutschland haben im vergangenen Jahr wieder mehr Überstunden geleistet. Die bezahlte Mehrarbeit habe sich 2016 auf 820,9 Millionen Stunden belaufen, teilte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag mit. Dies seien gut 56 Millionen Überstunden mehr als 2015. Das IAB beruft sich dabei auf eine jährliche Umfrage unter 30 000 Personen in 11.000 Haushalten.

In den Bereich andere Dienstleistungen fallen überwiegend persönliche Dienstleistungen also Beratung, Personentransport, Schulung, Unterhaltung & Co. Hier arbeitet jeder Vierte (25 Prozent) 45 Stunden pro Woche oder mehr.

Im Gesundheitsbereich gaben 29 Prozent - also mehr als jeder vierte an, 45 Wochenstunden und mehr zu arbeiten.

Im Gastgewerbe arbeiten durchschnittlich 41 Prozent mehr als 45 Stunden. Schaut man sich die einzelnen Branchen des Sektors genauer an, trifft es besonders die Arbeitnehmer aus den Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufen: Dort geben 63 Prozent an, mehr als 45 Stunden in der Woche zu arbeiten.

Laut der DGB-Auswertung gibt es auch zwischen den einzelnen Branchen große Unterschiede. Im Bereich "Verkehr und Lagerei" geben 54 Prozent der Beschäftigten an, deutlich länger zu arbeiten, als vertraglich vereinbart. Hier besonders betroffen die Gruppe der Fahrzeugführer: 59 Prozent der Spediteuere, Busfahrer, LKW-Fahrer & Co. machen Extraschichten.

Branchenbezogen fallen besonders viele bezahlte Überstunden in der Industrie und im Baugewerbe an. Überstunden ohne finanziellen Ausgleich sind nach IAB-Einschätzung vor allem im Dienstleistungsbereich üblich. Zu unbezahlter Mehrarbeit müssten in der Regel auch hoch qualifizierte Beschäftigte und Mitarbeiter in Führungspositionen bereit sein.