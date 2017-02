Nur: Das Weiterbildungsangebot vieler Unternehmen hinkt den Anforderungen hinterher. Das zeigt die aktuelle Studie „Weiterbildungstrends in Deutschland 2017“ von TNS Infratest und der Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) zeigt.

300 Personalverantwortliche wurden befragt, was die Mitarbeiter ihres Unternehmens drauf haben sollten - und wie die Weiterbildung im Betrieb aussieht. Wenig verwunderlich sind der sichere Umgang mit Software, dem Internet und das Wissen um IT-Sicherheit aus Sicht der Befragten sehr wichtig.

So sagen 91 Prozent der Befragten, dass es ohne Online-Kompetenzen heute nicht mehr geht. Dagegen bieten aber nur 55 Prozent gezielt Weiterbildungen rund um Internetkompetenzen an, wie die untenstehende Auflistung zeigt. Gleiches beispielsweise auch bei der IT-Sicherheit: 88 Prozent der Befragten gaben an, dass das Wissen um IT-Sicherheit und Sicherheitslücken zu den wichtigsten Kompetenzen im digitalen Arbeitsumfeld gehören. Eine große Rolle in der Weiterbildung spielt das Thema aber nur bei 59 Prozent der Befragten.