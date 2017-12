Deutschland ist gestresst. Obwohl die wöchentliche Arbeitszeit sinkt, steigen die Fehlzeiten aufgrund psychischer Beschwerden wie Depressionen, Angst- und Belastungsstörungen - in den vergangenen 15 Jahren um fast 90 Prozent, wie der Stressreport der Techniker Krankenkasse zeigt. "An der Arbeit kann es nicht liegen", sagen deutsche Führungskräfte. Statt Hektik und Überforderung herrsche in den Büros phasenweise pure Langeweile.

Das sagen zumindest 56 Prozent der vom Personaldienstleister Robert Half befragten 500 Führungskräfte. Nur 40 Prozent von ihnen glauben, dass sich ihre Mitarbeiter nie langweilen. "Dass über die Hälfte der befragten Manager Langeweile in den Reihen ihrer Angestellten vermutet, hat uns überrascht", sagt Thomas Hoffmann von Robert Half, "zumal einige der angeführten Ursachen mit vergleichsweise wenig Aufwand behoben werden könnten."