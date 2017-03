Der Bildungsforscher Wilfried Bos empfiehlt den Ausbau des Ganztagsschulangebots als Rezept gegen eine verstärkte Privatisierung von erfolgreicher Bildung. So könne man verhindern, dass per Nachhilfeunterricht zunehmend der Geldbeutel der Eltern über die Bildungschancen von Kindern entscheide, sagte der Wissenschaftler der Deutschen Presse-Agentur. Bos forscht an der Technischen Universität Dortmund über Bildung und Qualitätssicherung und hat zahlreiche große Bildungsstudien verfasst.

Der aktuelle Nachhilfeboom sei „eigentlich eine Bankrotterklärung für die Schule. Denn deren Aufgabe ist es doch, den Kindern genug beizubringen, man sollte das also nicht privatisieren“, sagte Bos. „In gut gemachten Ganztagsschulen, in denen nachmittags auch wirklich Lehrer sind, ist Nachhilfe allerdings gar nicht in diesem hohen Maße notwendig. In einer solchen gebundenen Ganztagsschule wäre - zumindest theoretisch - die Möglichkeit vorhanden, sich ausreichend um die Kinder zu kümmern.“