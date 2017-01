Wem diese Überlegung zu mühsam ist, der probiert es einfach aus. Aber sobald man dieses Ergebnis eingesehen hat, wird klar, wie es weiter gehen muss: Der Algorithmus fängt wieder vorne an, vergleicht und sortiert jeweils die nachfolgenden Namen, fährt fort wie im ersten Durchlauf, bis er am vorletzten Namen angekommen ist: Der ist dann auch der vorletzte im Alphabet – mit dem gleichen Argument wie oben. Im dritten Durchlauf ergibt sich als drittletzter Name der alphabetisch richtige. Und so geht es weiter, Durchlauf für Durchlauf, bis die ganze Liste sortiert ist. Genauer: Nach n-1 Durchläufen ist die Liste vollständig geordnet, wenn n die Anzahl der Namen in der Liste (die Länge der Liste) bezeichnet.

Die Erfahrung zeigt, dass schon Grundschulkinder diesen Algorithmus (in der Literatur als „Bubblesort“ bekannt) sehr schnell verstehen können. Der beschriebene Algorithmus spielt in der Praxis keine große Rolle, weil es andere, effizientere Sortieralgorithmen gibt. Er ist aber durchaus geeignet, eine Ahnung von algorithmischem Denken zu vermitteln. Er lässt sich in wenigen Zeilen programmieren.