Jörg Rocholl ist seit 2011 Präsident der privaten Wirtschaftshochschule ESMT in Berlin.

Wie soll die BWL der Zukunft gestaltet werden, welche Schwerpunkte soll sie setzen? Dazu möchte ich fünf Vorschläge machen. Erstens: Die Lehre muss höchsten Ansprüchen genügen. Studierende stellen zu Recht hohe Erwartungen an die Qualität von Didaktik und Vermittlung. Das gilt erst recht in Zeiten, in denen digitale Angebote wie Massive Open Online Courses (MOOCs) eine attraktive Alternative oder zumindest Ergänzung zum traditionellen Angebot darstellen. Vorlesungen im klassischen Stil werden auf Dauer nicht konkurrenzfähig sein, wenn man sie nicht mit intensiven Diskussionen und digitaler Interaktion anreichert.