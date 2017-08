Hätte man da nicht erwarten können, dass die HBS bei ihrer 100-Jahr-Feier im Oktober 2008 etwas Selbstkritik übt? Von wegen. Der damals amtierende Dekan sagte zwar, es laufe gerade viel schief in der Weltwirtschaft. Aber: „Wir werden die Frage, wer schuld war, anderen überlassen.“ Diese Frage sei schlicht nicht so interessant.

Sie wollte erreichen, dass Absolventen folgenden Eid schwören: „Als Manager ist es mein Ziel, einem höheren Gut zu dienen. Ich werde mit höchster Integrität handeln.“ Ein Gelübde wie der Eid des Hippokrates, dem die Ärzteschaft verpflichtet ist. Sätze, die man bisher selten von den Masters of the Universe gehört hatte. Aber deren Versagen in der Finanzkrise war ja auch einmalig gewesen.

„Ohne zu werten: Ob bei Professoren oder Studenten, Geld ist hier einfach viel wichtiger als an anderen Universitäten“, sagt Gregor Schubert. Der gebürtige Ostdeutsche forscht als Doktorand an der Schnittstelle zwischen Ökonomie und Management. Er macht sich Gedanken über die Rolle von Universitäten – und ist sich nicht sicher, ob für eine Non-Profit-Organisation wie die HBS, die aber Profit auf dem Lehrplan stehen hat, moralische Maßstäbe passen.

Zumal selbst die stolze Hochschule um ihr Geschäftsmodell bangen muss. Das MBA-Geschäft ist bedroht, durch neue Schulen in Asien, durch die digitale Revolution. Soll man Kurse kostenlos online stellen, wie viele andere Unis? Darüber mache man sich an der HBS gerade viele Gedanken, sagt Schubert.

Und: Hilft es dem Geschäft, über eigene Fehler oder die des Kapitalismus laut nachzudenken? Das mögen Unternehmen ja auch nicht, schon um Kunden nicht zu verschrecken. Daher könnte sich eine HBS-Kulturrevolution schlicht nicht rechnen.

An dem Tag, an dem die Raubtiere in spe verabschiedet werden, spricht ein paar Hundert Meter weiter am Harvard College Mark Zuckerberg, Der Facebook-Gründer schmiss sein Harvard-Studium, jetzt erhält er einen Ehrendoktor. Dafür trägt Zuckerberg sogar blauen Anzug mit Krawatte. Er zitiert John F. Kennedy und spricht über Fabrikarbeiter, deren alte Jobs nicht wiederkommen. „Wir müssen Gleichheit neu definieren“, sagt er. „Wir müssten Gemeinschaften um die ganze Welt aufbauen.“