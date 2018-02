Der erste Schritt ist getan: Studenten können in Deutschland ihre Aufenthaltsgenehmigung bis zu 18 Monate nach ihrem Abschluss verlängern, um einen Job zu finden, der ihrer Qualifikation entspricht. „Das ist vorbildlich“, sagt Blöss. Auch Wido Geis vom Institut der deutschen Wirtschaft meint: „Die Bürokratie kann zwar abschreckend wirken, an sich ist das deutsche Aufenthaltsrecht aber sehr liberal“, sagt er.

Die 18-monatige Aufenthaltsgarantie erhöht die Chance auf eine Arbeitsstelle. Eine Garantie gibt es trotzdem nicht. „Um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, müssen die Studenten Deutsch sprechen können“, sagt er. Ausnahmen seien die Finanzbranche in Frankfurt oder Tech-Startups in Städten wie Berlin oder Hamburg. In diesen Bereichen reicht die englische Sprache oft aus.