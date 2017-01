Auch die Chance des „Bildungsplan 2016" wäre in Baden-Württemberg um ein Haar wieder vertan worden; statt Informatik in der Mittelstufe einzuführen, wurde sogar ITG noch ersatzlos gestrichen. Erst die Intervention von Ministerpräsident Kretschmann brachte in letzter Minute die Wende: Informatik als echtes Schulfach. Sie findet zwar nur in Klasse 7 und nur eine Stunde pro Woche statt, erreicht aber alle Schülerinnen und Schüler.

Die eine Wochenstunde ist natürlich viel zu wenig, aber mehr war so kurzfristig wirklich nicht zu machen. Darauf gilt es nun aufzubauen. Derzeit ist aber offen, was der nächste Schritt sein wird. Wartet Stuttgart einfach den nächsten Bildungsplan ab (also bis etwa 2028)?