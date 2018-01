Universität Mannheim - Studieninhalte auf dem Jobprüfstand

Dieter Truxius weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, die besten Mitarbeiter zu rekrutieren. Der Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim hat viele Jahre selbst an entscheidender Stelle in Unternehmen gesessen, zuletzt als Finanzchef beim Logistikunternehmen Dachser. Deshalb ist ihm die Vorbereitung seiner Studenten auf die Anforderungen der Wirtschaft so wichtig. „Die meisten Leute gehen von hier nicht in die Forschung, sondern in die Praxis“, sagt Truxius.

Seine Bemühungen und die seiner Kollegen, die BWL-Studenten der Universität Mannheim so auszubilden, dass sie Firmen direkt nach dem Berufseinstieg weiterhelfen können, zeigen sich auch im Ranking der WirtschaftsWoche: Regelmäßig landet die Hochschule dort im Fach BWL auf den vorderen Rängen. Ein wichtiger Grund dafür ist die Bereitschaft der Verantwortlichen, die Studieninhalte regelmäßig auf den Praxisprüfstand zu stellen – und sie gegebenenfalls anzupassen.

Bild vergrößern Die Uni Mannheim ist Deutschlands beste Uni für Betriebswirtschaftslehre. Bild: Universität Mannheim/Norbert Bach

Im BWL-Bachelor wie auch im Master in Management stehen deshalb in diesem Jahr Veränderungen an. Weiterhin sollen die Studenten dort die wichtigsten Grundlagen aus Buchhaltung, Marketing und Finanzierung lernen. Darüber hinaus will Truxius aber, dass seine Bachelorabsolventen in Zukunft wissen, wie man als Betriebswirt mit den Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit umgeht. Außerdem sollen sie tieferes Wissen in den rechtlichen Grundlagen des Wirtschaftens erarbeiten. „Aus der Praxis kommt der Ruf nach mehr Vorbildung in diesen Bereichen“, sagt Truxius. In Mannheim wurde ihr Ruf erhört.

Dank dieser fachlichen Umbauten werden die Mannheimer Absolventen ihr Profil noch stärker auf den direkten Berufseinstieg ausrichten können.

